شاهدوا الفيديو.. يظهر لحظة سقوط ممدوح عبدالعليم ميتاً بشكل مفاجئ!.. نهايته تقشعر لها الأبدان وتبكي لها القلوب.!!

يحكي عبد العليم أن التمثيل كان له أهم من أي شيء آخر، منذ أن توسم فيه والده موهبته، عندما كون مع شقيقيه فرقة سموها بالكتاكيت، وأخذه والده إلى مبنى ماسبيرو لدخول اختبارات التمثيل.

وبدأ النجم الكبيرالتمثيل منذ صغره في برامج التلفزيون، حيث شجعه والداه على دخول مبنى ماسبيرو والتقديم في برامج التلفزيون، ليبدأ مسيرته في سن الثامنة من العمر، انه الفنان الكبير الراحل ممدوح عبدالعليم.وكانت البداية في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار والمخرج نور الدمرداش، ثم قدم مسلسل الأطفال "وليد ورندة في الفضاء".



أما سبب الوفاة فكانت نتيحة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، تاركا لجمهوره أدوارا لا تنسى ابتعد فيها عن الإسفاف والابتذال، وحافظ على تنوع الأداء وبراعة تقمص الشخصية المصرية.

حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وفضل الاستمرار في التمثيل الذي يعشقه، وقدم مسلسل "أصيلة" مع المخرج نور الدمرداش في بداية الثمانينيات، ثم شارك في فيلم "قهوة المواردي"، وفي عام 1983 اختاره المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" مع محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد، ويحكي عبد العليم أنه مدين بالفضل لكمال لأنه قدمه للجمهور بعد أن كبر.