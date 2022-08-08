هذه النجمة الشهيرة شد فاروق الفيشاوي شعرها بقوة وصفعها حتى غابت عن الوعي لساعات وكادت ان تقتل، .!! التفاصيل ستدهشك؟!

ولد فاروق الفيشاوي بمحافظة المنوفية شمال مصر، لأسرة مكونة من أبوين و5 أشقاء كان فاروق أصغرهم، وقدم الفيشاوي خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي لازالت راسخة في أذهان المشاهدين حتى بعد وفاته.

ومن المواقف الطريفة في مسيرته، الصفعة التي وجهها الى النجمة نادية الجندي، في أحد المشاهد ولكن لسوء تعامل نادية مع الموقف تلقت صفعة حقيقة وبالتفصيل قالت الجندي:

"في إحدى المرات شدّني فاروق الفيشاوي من شعري بقوة، لدرجة أنني شعرت بأنه اقتلعه قبل أن يصفعني وكان نصحني قبلها بأن أميل بوجهي إلى الجهة الأخرى"

.وتابعت: " ولكني لم أفعل، فكانت النتيجة أني غبت عن الوعي مدة 10 ساعات في حادثة كدت أن أقتل فيها"

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وشارك الفيشاوي في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا منها، "القاتلة"، و"الطوفان"، و"الرصيف"، و"مطاردة في الممنوع"، و"غدا سأنتقم،" "وحنفي الأبهة"، و"لا تسألني من أنا"، و"سري للغاية"، و"نساء خلف القضبان"، و"قهوة المواردي"، و"المرأة الحديدية"، و"فتاة من إسرائيل"، و"الفضيحة"، و"ديك البرابر".