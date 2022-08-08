خمن من تكون هذه الطفلة التي ظهرت في حضن سعيد صالح أصبحت شابة جميلة؟.. لن تتوقعوا من تكون!

تداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن صورة للفنان الراحل سعيد صالح اثارت الجدل والتساؤلات حول هوية الطفلة التي ظهرت في احضانه.

ليتبين بعدها انها هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل وهذه الصورة لها تجمعها بوالدها حيث نشرتها وعلقت عليها "٣١ يوليو ١٩٤٠ ربنا يسعدك في جنته يا حبيبي كل سنة وانت دنيتي".

الجدير بالذكر ان سعيد صالح اشتهر بالخروج عن النص في الأعمال المسرحية، وكان يرى ذلك نوع من الاندماج مع الشخصية، ولكنه دفع الثمن عام 1983، عندما قال في مسرحية "لعبة اسمها الفلوس": "أمي اتجوزت ثلاث مرات.. الأول وكلنا المش، والتاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش"، حيث تسببت هذه الجملة في اتهامه بالسخرية من رؤساء مصر الثلاثة، جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر، وأعقبها سجنه مرتين.

، أشهرهما عام 1991، بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وعلق عليها سعيد صالح لاحقًا بتأكيده أن حبسه جاء بسبب طول لسانه- حسب قوله.