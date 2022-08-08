عندما سألوا الفنانة إسعاد يونس لماذا لا تستضيف عادل إمام في برنامج صاحبة السعادة ؟ فصدمت بإجابتها الزعيم.!!

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن أمنيتها في استضافة الفنان القدير عادل إمام في برنامجها صاحبة السعادة.



جاء ذلك خلال استقبالها لأسئلة جمهورها ومتابعيها ضمن فقرة "قعدة مع إسعاد" عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وردت على سؤال لأحد المتابعين عن عدم استضافتها للزعيم عادل إمام، علقت: "أتمنى ذلك، لأنه مقل جدا في الظهور مؤخرا، مع إنه هو صاحب الفضل في إطلاق لقب إسعاد مصر على شخصي الضعيف".

يذكر أن المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، أكد أن الزعيم يستعد للعودة للسينما خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم يتم التجهيز له حاليا بعنوان "الواد وأبوه".



وأضاف عصام إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج mbc trending، أن الفنان الكبير يجسد دور الأب، بينما يجسد الفنان محمد إمام دور الإبن والعمل من إخراج رامي إمام، وإنتاج عصام إمام.



واستكمل: "الموضوع عاجبني، وهو عن العلاقة بين الوالد وابنه، وهناك جلسات عمل تجمعنا للوقوف على أبرز ما يقدم في الفيلم"، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم ترشيح بطلة الفيلم.



وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام السينمائية فيلم "زهايمر" الذي عرض عام 2010، وشاركه البطولة: نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، إيمان السيد.