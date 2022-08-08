أجمل نساء الأرض ..شاهد زوجة عابد الفهد التي خطفت الأنظار بجمالها الخارق وتتفوق على ياسمين صبري بشدة جمالها .. صورة

يحرص الفنان السوري عابد فهد على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الصحافة والإعلام، حفاظا على خصوصيته وخصوصية عائلته.

عدد كبير من جمهور الفنان السوري لا يعلمون أنه متزوج من الإعلامية الشهيرة زينة يازجي، والتي تزوجها بعد قصة حب كبيرة.

وبعد تداول صورها فوجئ كثيرون بملامحها حيث بدت شبيهة من الفنانة المصرية ريم البارودي بنسبة كبيرة.

عابد عبر عن حبه الشديد لزوجته بقوله: “أعيش معها قصة حب كبيرة، وفي الحقيقة الحب هو الذي يحلّي طعم الحياة، فيكفي أن نعيش مرارة الحب ويومياته والبحث عنه والتمسك به والقلق والسهر والاتصالات والأغنيات والفرح والحزن… كلها أمور عشتها مع زينة لمدة عامين قبل زواجنا، وفيها تفاصيل ومغامرات بمنتهى الإخلاص، وقد اتخذت قراراً بأنني لن أتنازل عن هذا الحب حتى آخر لحظة في عمري”

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وكشف أنه أدمن المهدئات بسببها في أول فترات حبهما، حيث قال: “سبب لجوئي للمهدئات هو خوفي من الفشل في قصة حبي لها، وذلك بسبب عدم قدرتي المادية والتي تؤهلني للزواج وتأسيس أسرة في ذلك الوقت”.

عابد لديه من زينة ابن وابنة هما تيم وليونا، وقد ظهرت صور نادرة جمعتهما بابنيهما، والتي كشفت عن العلاقة القوية التي تجمعهم.