خمن من يكون هذا الطفل أصبح من المع نجوم الفن واكثرهم جاذبية ووسامة .. أحب شادية وتزوّج من أختها وحفيداه فنانين مشهورين..شاهد من يكون؟!

كبر هذا الطفل وأصبح ألمع نجوم الشاشة المصرية في زمنها الذهبي، برز أوائل القرن العشرين في أفلام الأبيض والأسود، ونجح في الأدوار الكوميدية كما في أدوار الدراما التلفزيونية والشر، ترك ما يزيد عن 270 فيلماً و20 مسلسلاً منذ عام 1948 وحتى عام 2006، وتميّز بثنائيته مع ​فاتن حمامة​ وشادية والشحرورة ​صباح.

انه الفنان ​كمال الشناوي​ الذي تميز بأناقته الدائمة ووسامته وجاذبيته، التي تضاف إلى موهبته التمثيلية العظيمة وإتقانه وتفانيه لفنه، وقد لُقّب بـ"دونجوان السينما"، وعُرفَ بولعه بالنساء ولكنهن كان يعشقنه فكان معشوقاً أكثر مما كان عاشقاً، وتعدد علاقاته العاطفية عدا عن زيجاته، أثر كثيراً فيما بعد على حياته الخاصة وأحدث خلافات بينه وبين زوجاته.

تزوّج كمال الشناوي من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها إبنه محمد، الذي يعمل مخرجاً، والثانية كانت عفاف شاكر، الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية، رغم أنه جمعته علاقة حب بشادية، لكنه لم يتزوجها خشية القضاء على هذا الحب، وفق ما قاله إبنه في تصريحات إعلامية.

الزوجة الثالثة هي زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها علاء وإيمان، والزوجة الرابعة هي الممثلة المصرية ناهد شريف، الذي ظل زواجهما سرياً لمدة 5 سنوات، حتى طلبت ناهد الطلاق منه، لأنها لن تفضل المكوث في منطقة الزوجة الخفية أكثر من ذلك، وعندما إنفصلا ومرضت بالسرطان، وقف الشناوي الى جانبها وعالجها في الخارج، وبكى على فراشها.

الجدير بالذكر ان لدى كمال الشناوي حفيدان يعملان في المجال الفني، وهما المغني نور الشناوي والممثل عمر الشناوي.