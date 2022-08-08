هذه الطفلة كبرت وحصلت على جائزة أعظم واجمل ممثلة في الشرق الاوسط..وسبب وحيد منعها من الحصول على العالمية..لن تصدق ما هو.!!

قدمت أعظم أدوارها في فيلم دعاء الكروان عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين وإخراج هنري بركات، ولعبت فيه دور الفتاة الريفية (آمنة) التي تلتحق في خدمة مهندس الري في القرية.

أنها الفنانة فاتن حمامة، حصلت فاتن على جائزة أعظم ممثلة في الشرق وكادت أن تحصل على جائزة أعظم ممثلة في العالم في مهرجان برلين، وأن العقبة الوحيدة التي واجهتها هي أنها أفريقية، ولو كانت نجمة أوروبية لنالت الجائزة.

ومنحتها الجامعة الأميركية بالقاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية عام 1999، ومنحتها منظمة الكتاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، ومنحت وسام الأرز من لبنان، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.



كما تنوعت أدوار فاتن حمامة، لتجسيد شخصيات نسائية مختلفة بين المدينة والريف؛ ففي فيلم "الباب المفتوح" (1963)، تقدم حمامة دور الفتاة الثائرة (ليلى)، التي تشارك في المظاهرات ضد المستعمر، لتقابل صديق أخيها الثوري وتعجب به.



وقد حلمت حمامة بالعالمية في بدايتها، لكنها رأت أنه من الصعب عليها أن تمثل فيلما في بلد مختلفة، وخشيت أن ترفض دورا جريئا عندما يطلب منها، فهي تحترم التقاليد الشرقية.

وتوفيت فاتن حمامة يوم 17 يناير/كانون الثاني 2015 عن 83 عاما، بعد أن قدمت 94 فيلما طوال أكثر من نصف قرن، وكانت صاحبة أعلى أجر في السينما لسنوات طويلة، وظلت سيدة الشاشة العربية منذ الخمسينيات.