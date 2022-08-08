قارنوا بين ثروة الفنّان محمد رمضان والنجم الشهير محمد صلاح فكانت النتيجة صـادمة.. نقطة في بحر.!! (الرقم مدهش)

يتساءل الجمهور المصري عن ثروة النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي ومقارنتها بثروة الفنان محمد رمضان.



كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ثروة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبلغ الآن نحو 90 مليون دولار أمريكي، أي ما يُعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.

ونجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في في البريميرليغ.



ويحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.



أما ثروة الفنان محمد رمضان فيقول موقع Idolnetworth إن ثروته في العام 2022 وصلت إلى 5 ملايين دولار بينما تقول صحف مصرية إنها تتجاوز 10 ملايين دولار.



والحصر الدقيق لثروة رمضان غير ممكن، بسبب تعدد مصادر ثروته، مثل أجوره التي يتقاضاها عن البرامج الحوارية والإعلانات والحفلات أو الأفلام أو إيرادات أغانيه على منصات السوشيال ميديا.