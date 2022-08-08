بتمسح جزمته كل يوم.. لن تصدقو من هو زوج الفنانة فردوس عبد الحميد؟.. نجم شهير وفارس الدراما المصرية!

حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة على برنامج الستات المذاع على قناة النهار، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتهما الشخصية وبعض المواقف التي مرت عليها مع زوجها المخرج الشهير محمد فاضل.

وقالت فردوس عبدالحميد، خلال استضافتها في برنامج "الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع عبر شاشة النهار، أنا بمسح حذاء زوجي دون افتعال أو تكلف.

وأحيانًا أضع قدميه في ماء وملح، واختارله لبسه، مؤكدة أن الود والاحترام والحب سر نجاح أي علاقة زوجية، وأنا بعتبر محمد فاضل هو زوج وأخ و أب وصديق وحبيب ولا يمكن الاستغناء عنه أبدًا".

وأثارت الفنانة فردوس عبد الحميد الجدل من خلال تصريحها عن مسحها لحذاء زوجها مؤكدة أنه عن طيب خاطر، وأن العلاقة بين الزوجين يجب أن تتسم بالصداقة والود والمحبة لاستمرار الزواج.

انطلقت شهرة الفنانة فردوس عبد الحميد من خلال خشبة المسرح القومي، ومثلت في أولى بطولاتها المطلقة أمام الكوميديان الراحل سمير غانم في مسلسل «ميزو»، ونالت شهرة كبيرة بتجسيدها شخصية «أم كلثوم» فى فيلم «كوكب الشرق» والذى عرض عام 1999.

تزوجت الفنانة فردوس عبد الحميد مرتين، الأولى من الفنان نبيل الحلفاوي، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوي الذي بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له «زنقة ستات» بطولة حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذي أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً».

قدمت الفنانة فردوس عبد الحميد العديد من الأعمال المشتركة بينها وبين زوجها المخرج محمد فاضل مما عرضهم للعديد من الانتقادات بسبب إسناد دور البطولة لها في أي عمل، وعلقت خلال لقائها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة أنها لم تتدخل مطلقاً في عمل زوجها واختياره للفنانات في أعماله.