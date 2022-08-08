أجمل مذيعة فلسطينية في قناة العربية تتعرض لموقف محرج جداً.. لم يخبروها أن البث المباشر قد بدأ فقامت بعمل صادم والمخرج يتدخل ويوقف البث على الفور.. شاهد الفيديو

تعرضت مذيعة قناة العربية، الإعلامية الأردنية "منتهى الرمحي"، لموقف محرج أثناء إذاعة إحدى النشرات الإخبارية، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت منتهى الرميحي في الفيديو المتداول وهي تضحك بشكل هستيري في بداية نشرة الأخبار، ولم تستطع تمالك نفسها رغم محاولاتها، .

ومع قيام مخرج النشرة بمساعدتها في إطالة المشاهد المصورة، إلى أنها كانت تعود إلى نوبة الضحك، ما اضطرها في نهاية المطاف إلى إنهاء النشرة الإخبارية بعدما تأكد عدم قدرتها على ضبط الأمر.

وتساءل روّاد منصات التواصل عن السبب الذي جعل الرميحي تدخل بنوبة الضحك الهستيري، وما الذي كان يحدث أمامها في الإستديوا، وتسبب لها بذلك الضحك الهستيري.

واعتبر البعض الأمر «سقطة لا تغتفر» خصوصا أن الإعلامية منتهى الرميحي تعد من أبرز المذيعات في الوطن العربي، بينما قال آخرون أن ما حدث شيئاً عادياً، ولا يستحق كل هذه الضجة.

من هي منتهى الرميحي؟

منتهى الرميحي هي إعلامية أردنية من أصول فلسطينية، ولدت في 15 مايو 1967، بمنطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، ودرست في مدرسة حي الأرمن وحليمة السعدية بجبل الأشرفية، وحصلة على شهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأردنية وماجستير في العلوم السياسية.مشوارها المهني.

بدأت منتهى الرميحي مشوارها المهني بالتمثيل في المسرح المدرسي ومسرح الجامعة، وحصلت على جوائز على مستوى المملكة،

وشاهدت إعلانا بالجريدة يطلبون فيه مذيعات وإعلاميين بالتلفزيون، وتقدمت بطلب، وكان عمرها لا يتجاوز التاسعة عشرة لكنها رُفضت بداية الأمر لأنها كانت صغيرة في السنة الأولى بالجامعة.

وعندما وصلت منتهى الرميحي إلى السنة الثالثة بالجامعة تقدمت مرة أخرى وخضعت للامتحانات المختلفة التي كانت تؤهل للتعيين،

وبدأت بالعمل مذيعة أخبار في التلفزيون الأردني، وبدأت بتقديم نشرات أخبار العاشرة، ثم تحولت لتقدم يسعد صباحك عام 1991 لمدة ثلاث سنوات مع المخرجة فكتوريا عميش.

وفي عام 1996 انتقلت منتهى الرميحي إلى قناة الجزيرة الفضائية وقدمت برنامج «حصاد اليوم» و«للنساء فقط» لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 2003، انتقلت إلى قناة العربية ، وقدمت برامج مختلفة هي «بالمرصاد» و«حوار العرب» و«بانوراما».

في عام 2017، تم تعيين منتهى الرميحي نائب رئيس مؤسسة التنمية والتعليم الفعالة في بلجيكا والمتحدثة في قمة المعرفة بدورته الرابعة عام 2017. حياتها الأسرية.

تزوجت منتهى الرميحي للمرة الأولى من الضابط «ذيب أبو دلو»، ورزقت منه بثلاث بنات (هديل وديمة ودانة) وابن وحيد زيد (توفي غرقاً بالمسبح في قطر)، لكنها انفصلت عنه إثر خلافات، ثم تزوجت بعدها من الكاتب «عامر طهبوب» و انفصلا في أكتوبر 20الأسرية