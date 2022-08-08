فنانة مصرية مشهورة تكشف سر خطير عن السبب الحقيقي الذي دفع القاتل لذبح زميلته فتاة المنصورة نيرة أشرف .!!

علقت الفنانة حورية فرغلي على قضية نيرة أشرف، مبدية تعاطفها مع القاتل كونه حديث خبرة وصغير جدا، بحسب القاهرة 24.

وأضافت: "تعاطفت مع قاتل نيرة، زي ما تعاطفت معاها، وصِعِب عليا الولد؛ لأنه صغير جدًا وما عندوش خبرة، وبيصدق كل حاجة، وحبَّها جدا، وغار عليها غيرة عمياء، وفي رجالة لما بتغير؛

بتقتل، وتكون البنت ما عملتش حاجة، يعني من نوعية أنا ما حدش يضحك عليا، وأنا ما يحصلش فيا كده".

وتابعت: "هما كانوا صحاب، وساعدها في المذاكرة، وبدأ يحبها قبل ما تكون موديل لأنه حبها لشخصها، فبدأت تغيَّر طريقتها معاه، وسمعت رسالة من الرسائل اللي انتشرت وهي بتقول له: أنا لقيت واحد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده؛ يوصل بيهم الموضوع للقتل"، وفقاً لموقع "القاهرة 24".

واختتمت: "والولد قال الكلام ده في المحكمة، وما حاولش حتى يكذب أو يجمل اللي عمله، وفي رجالة كتير بتكون مريضة بمرض الغيرة، بس برضو ما يوصلش للقتل بالمنظر ده".