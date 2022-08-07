اقوياء الملاحظة سيعرفونه.. هذا الطفل رفض والده عمله في الغناء فأصبح أشهر مطرب شعبي.. لن تتوقعوا هويته!

استطاع الفنان الذي في الصورة أن يلفت اليه انظار الجمهور والوسط الفني كمطرب متميز وممثل جيد من خلال مشاركته في فيلم "حسن ونعيمة".

قدم محرم فؤاد من خلاله شخصية حسن المطرب الشعبي الذي يقع في حب نعيمة ابنة الذوات، وذلك بعد أن قام المطرب ماهر العطار بتقديمه للمخرج هنري بركات مخرج العمل لتجسيد دور البطولة.

وقد قدم من خلال هذا الفيلم اشهر أغانيه "رمش عينه" للتوالي أعماله السينمائية والغنائية الناجحة، فقدم بعدها افلام "وداعا يا حب، لحن السعادة، نصف عذراء، حكاية غرام".

"محرم حسين أحمد على"، هو الاسم الكامل للفنان الراحل محرم فؤاد الذي ولدَ في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1934 في صعيد مصر لأب يعمل مهندسًا بالسكة الحديد.

ومع مرحلة الدراسة الابتدائية أنتقل والده بالاسرة للاقامة في حي بولاق ثم حي شبرا فالتحق بمدرسة السبتية، التي أكتشف من خلالها موهبته في الغناء، إلا أن والده كان رافضًا للعمل بالغناء ويفضل أن يستغل ابنه موهبته الصوتية في تلاوة القرآن الكريم.

ومع مرحلة الشباب توفى والد محرم فؤاد وهو ما فتح الباب أمامه لممارسة موهبته في الغناء فبدأ في تقديم أغانيه من خلال الموالد الشعبية والافراح الخاصة، إلى أن تقدم في مسابقة الاذاعة المصرية للغناء وأجيز فيها كمطرب معترف به.

قدم محرم فؤاد طوال مشواره الفني ما يقرب من 15 فيلمًا كممثل، منها "عشاق الحياة، الملكة انا، الصبا والجمال، حسن ونعيمة، ولدت من جديد"، كما قام بالتأليف فسلم سينمائي هو "ولدت من جديد" إلى جانب مشاركته في الإنتاج السينمائي بافلام "عشاق الحياة، الملكة انا".

تزوج الفنان محرم فؤاد طوال حياته سبع زيجات كانت أشهرها من الراقصة تحية كاريوكا والفنانة عايدة رياض وجورجينا رزق ملكة جمال لبنان والمذيعة منى هلال.

رحل محرم فؤاد عن عالمنا يوم السابع والعشرين من شهر يونيو عام 2002 أثر ازمة قلبية تاركًا خلفه رصيد فني كبير.