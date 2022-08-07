لن تصدق.. ما حقيقة تسول 3 فنانين كبار في الشارع يصدم الجمهور المصري.. أول تعليق من أشرف زكي يصدم الملايين من المصريين.!!

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن بعض المواقع نشرت تقول ما يفيد بأن 3 فنانين كبار يتسولون في الشارع وهذا غير صحيح.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك موقع نشر فيديو مصنوع باحترافية يشير كذبا إلى وفاة الفنان شريف منير.

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم تنفيذ مقترح لإقامة حفلات يذهب عائدها لرعاية الفنانين وأسرهم.



واستطرد أن النقابة كانت بصدد تحسين أوضاع الفنانين وأسرهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن الفنان ليست قضيته الأموال بقدر ما هو معني بالعمل.