اغنية جريئة رفضها عبد الحليم حافظ ومُنعت من العرض وبعد عقد من الزمن طلبت لطيفة غنائها ..لن تصدق ماهي كلماتها.!!

رفض عبد الحليم تأدية أغنية بعد أن خاف من كلماتها واعتبرها خارجة عن المألوف وجريئة، واختفت الأغنية سنوات طويلة لتغنيها بعد ذلك المطربة التونسية لطيفة.



وفى تصريحات سابقة للمطربة التونسية لطيفة فى حوار مع الصحفى ثروت فهمى نشر بكتابه أسرار النجوم قالت إن أغنية "حبك هادي" قدمها الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد للموسيقار الراحل كمال الطويل لتلحينها كى يغنيها العندليب الأسمر لكن المشروع لم يكتمل، وبعد وفاة كمال الطويل بسنوات خرجت الأغنية للنور بعد أن لحنها ابنه زياد الطويل وقام بتوزيعها يحيى الموجى لتغنيها هي بدلا من عبدالحليم حافظ بعد سنوات طويلة عام 1993.

وجرأة الأغنية وأضافت لطيفة، أن كلمات أغنية "حبك هادي" تعبر عن امرأة قوية، وهو ما جعل عبدالوهاب محمد يسألها عن جدية قرارها بغناء الأغنية، موضحة أن جرأة الأغنية منعتها من العرض على التلفزيون المصري لمدة 6 أشهر.



شهادة زوجة الشاعر وأكدت ذلك ايضا السيدة خديجة النصيرى زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وقالت إن كلمات الأغنية ظلت فى طى النسيان عند كمال الطويل وبعد رحيله عثر ابنه زياد على كلمات الأغنية فقام بتلحينها لتغنيها لطيفة.



كلمات الأغنية تقول كلمات الأغنية التى وصفت بالجريئة: حبك هادي حبك هادي حبك هادي /و أنا مليت الحب العادى عايز أكتر من كده/قرب عايزة أكبر من كده قلب



عايز حب يهز فؤادى.. دانا مليت الحب العادى

حبك هادي حبك هادي حبك هادى عايزة شوق فى عواطفك يفضل يشعل حبى، عايزة دايما عطفك يشغل فكرى وقلبى وعايزاك تملى وجودى عليه وتجدد لى حياتى الجاية، أنا على قد ودادك بأشعر أن قلوبنا بعيدة بعيدة ناقصين حاجة تقرب منا أكتر وأكتر حاجة جديدة جديدة، علشان يبقى جو هوانا ما بيتركش ملل جوانا مهما أدانا عايزاك تعشق للدرجة ده..دانا مليت الحب العادى،



و حبك هادي حبك هادي ده دانا مليت الحب العادى الحب العادى عايز أكتر من كده قرب عايز أكتر من كده قلب، عايزة حب يهز فؤادى دانا مليت الحب العادى.