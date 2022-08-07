سوسن بدر تكشف بكل جرأة وبدون خجل سبب فشل كل زيجاتها.. ما كشفته صادم غير متوقع

لا يعرف الجمهور أن "سوزان" التي تحولت إلى "سوسن" لأسباب فنية، مرت بتجارب زواج فاشلة وصل عددها إلى 7 زيجات.

وحينما سُئلت عن حياتها الآن دون رجل قالت موجهة كلامها للسيدات: "اجعلي النجاح رجل حياتك".

حيث ترى سوسن ان القيود في الزواج هي اولى طرق الطلاق، كما قالت: "دا بيرجع لموروثه هو.. بعد كل العمر والتجارب اللي بشوفها سواء أنا مريت بيها أو شوفتها.. فدائمًا بتكون النظرة للست إنها عورة وغلط وتجيب الفضيحة.

ولازم تفضل في البيت".واستكملت الفنانة حديثها أنها ترى أن المرأة مثل الرجل تتعلم وتعمل، وأكثر من نصف المجتمع، مؤكدة أن هناك الكثير من الموروثات التي يجب تغييرها في أقرب وقت.