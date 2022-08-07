جمالهما آية إلهية.. شاهد ابنتا محمد هنيدي الشابات تخطفان الأنظار بجمالهن الفاتن في أول ظهور علني.. والجمهور: كنت مخبيهم فين؟

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنان محمد هنيدي برفقة عائلته، وذلك في الظهور الأول لأسرة الفنان محمد هنيدي كاملة معه على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ولفتت ابنتي الفنان "فاطمة وفريدة" الأنظار بجمالهن ولا يعرف الكثيرون بأن لهنيدي ابنتين جميلتين، كما شبه الجمهور احداهن بوالدها، وظهرت زوجة «هنيدي» في إطلالة أنيقة كما ظهرت ابنتيه بإطلالات هادئة، وارتدى الابن الأصغر أحمد بتوكسيدو أزرق.

فقد حرصت الأسرة في تلك المناسبة على دعم الأب محمد هنيدي خلال تكريمه بجائزة الإبداع بمهرجان الجونة، والتي يحصل عليها كثاني فنان مصري بعد الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى.