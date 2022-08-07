مفاجأة صاعقة... ماحقيقة ظهور زوجة ثانية للراحل نور الشريف من الوسط الفني غير (بوسي) ومطالبتها بنصيبها من الميراث ..ردة فعل ابنته مي صدمت الجميع!

كما كانت حياته مليئة بالأحداث المثيرة للجدل، أثار الفنان الراحل نور الشريف ضجة كبرى بعد رحيله، وذلك بعد تداول أنباء عن زواجه في السر.



الأنباء تحدثت عن زواج عرفي وقع بين نور الشريف والفنانة التونسية درة، والتي حظيت منذ ظهورها على الساحة الفنية المصرية عام 2007، وإستطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون من أهم نجمات السينما والدراما التلفزيونية في مصر، بفضل موهبتها وحضورها اللافت.

وقبل ثلاثة أعوام، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، شائعات حول زواج الفنان الراحل نور الشريف، من الفنانة التونسية درة، حيث انتشرت بشكل مكثف.

ونفت الفنانة درة، كل ما أثير عن هذا الأمر، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.



وعلقت درة، على الأمر من خلال حسابها على "فيسبوك" ، كاتبة: "مُروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

وحسب الشائعة أن نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.



وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتيه "مي وسارة" الصمت التام حتى الآن.



سبب انتشار الشائعة سؤال أجابت عنه الفنانة التونسية في قناة محلية تونسية، تحدثت خلاله عن الفنان الراحل الذي كانت تحبه وتعزه كوالدها، وهو الكلام الذي فهم خطأ من البعض، واعتقدوا أنهما كانا حبيبين، وزاد البعض وأكد أنهما كانا زوجين في السر.

بدأت درة مسيرتها التمثيلية في مصر عام 2007، بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "​هي فوضى​"، من إخراج الراحل ​يوسف شاهين​، الذي أعجبه أداؤها ومنحها الدور، وتعتبر أن اختيار "العالمي" لها هو ما زرع الثقة في نفوس من تعاونت معهم بعد ذلك.



ولعبت درة دورًا مميزًا بالسينما المصرية بداية من عام 2007، فمن أبرز أعمالها بالدراما المصرية كانت “العار” و “لحظات حرجة” ، “الريان” ، “ادم” و “الزوجة الرابعة” و”سجن النسا”.