علامات الساعة تظهر لا محال.. تم القبض على 5 فتيات فائقات الجمال يمارسن الرذيلة الجماعي مع صاحب شركة شهيرة.. وعندما اكتشفوا كانت النهاية كارثية.!!

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدي موسى، من ضبط نادي صحي يمارس الأعمال المنافية للآداب في منطقة ألماظة بمصر الجديدة.

كانت البداية بورود معلومات إلى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلي بالإدارة، تفيد بوجود نادي صحي مخالف إضافة إلى استضافته الأعمال المنافية للآداب.

أكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل، صحة المعلومات، فداهمت النادي الصحي قوة على رأسها العقيد عصام أبو غرب والعقيد أحمد طاهر والمقدم حسن النجار والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمي وإيهاب توفيق والمقدم وليد طراف.

ضبطت القوة 5 فتيات أثناء عمل جلسة مساج وممارسة الرذيلة مع راغب متعة صاحب شركة شهيرة خاصة مقابل 400 جنيه للجلسة، كما ضبطت مديرة النادي وبحوزتها مبالغ مالية وجهاز لاب توب و 5 هواتف محمولة وبعض الزيوت النباتية والملابس الداخلية.

بمواجهة راغب المتعة، اعترف بتردده على المكان لإشباع رغباته الجنسية فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.