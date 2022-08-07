مصير مروع ومبكي تتعرض له غاده إبراهيم ..لن تصدقوا ما حدث معها في موقع التصوير وأحزن جميع المصريين !

اثارت الفنانة غادة إبراهيم جدلاً واسعاً، بعد تعرضها لقطع بالوريد في الكوع حيث قالت غادة إبراهيم في تصريح لها مع احدى القنوات المصرية "الأستاند قطع وريد في كوعى؛ ثم ذهبت إلى المستشفى وذلك بعد ما دمى اتصفى".

وأضافت "بعد ذلك وضع لي الطبيب مخدر على الجرح وتم أخذ ٣ غرز للجرح لوقف نزيف الدم".الجدير بالذكر ان الفنانة غادة إبراهيم وجهت في وقت سابق رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب اثناء حضورها حفل تكريم الفنان محمود ياسين باكاديمية الفنون.

حيث قالت غادة إبراهيم لـ شيرين عبد الوهاب "انا من أكبر معجبين شيرين، والحالة التي وصلتها يؤكد انه قضي عليها نفسياً".وأضافت غادة إبراهيم "بعشق صوت شيرين عبد الوهاب وصوتها، وعمري ما شوفتها في الحالة دي، فارجوكي ارجعي قوية ثاني، انت اهم من أي راجل في الدنيا، والفلوس فداء جزمتك كأنك عشتي بيهم".