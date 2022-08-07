رفضت والدة لبلبة أن تزوجها بحسن يوسف لصغر سنها.. ولكن مافعلته الفنانة قبل الزواج صدم الجميع وجعل امها توافق فوراً !!

نشأت قصة حب عظيمة بين النجمة لبلبة والفنان القدير حسين يوسف، تحاكى عنها الجميع، بدأت الحكاية حينما تزوجا حسن يوسف ولبلبة عن قصة حب بعدما تعرف عليها في بداية الستينيات من القرن الماضي.

وأعجب بها منذ النظرة الأولى ووقــع في غرامها، وطلب منها الزواج، فكانت هي زوجته الأولى قبل أن ينفصلا ويتزوج من الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وحين رفضت والدة لبلبة الزواج رفضاً قاطعاً بسبب فارق السن بينهما نظراً لأنها كانت تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، مما دفعها لأن تهدد والدتها بالانتحار، بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن يتم الزواج، فاضطرت والدتها إلى أن توافق على الزواج، واستمر زواجهما لمدة 7 سنوات انفصلا عام 1972.