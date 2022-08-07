إقالة المعلق التونسي عصام الشوالي من قناة بي إن سبورت تحرق مواقع التواصل.. السبب ما حدث في مباراة ليفربول والسيتي!

بات المعلق التونسي عصام الشوالي الوسم الأكثر تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مطالبات جماهيرية بإقالته.

الشوالي كان معلقا على مباراة الدرع الخيرية، السبت الماضي، التي جمعت مانشستر سيتي وليفربول، وذلك عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، لكنه نال انتقادات واسعة.

وأبدت جماهير عديدة غضبها من تحيز المعلق التونسي ضد مانشستر سيتي، ودشنت وسما بعنوان: إقالة عصام الشوالي ليتصدر قائمة تريندات تويتر في السعودية.

وعبرت الجماهير عن استيائها من طريقة تعليق الشوالي على مباريات مانشستر سيتي، خاصة وأن ما حدث في موقعة ليفربول لم يكن المرة الأولى.

ورأى البعض أن المعلق التونسي يتعمد التقليل من الفريق السماوي، رغم حقيقة أنه الأفضل بإنجلترا على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ وصول المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 2016، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مرات من أصل 6.

ماجد المرشدي نجم الهلال السعودي السابق انتقد الشوالي، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية: "من الشوالي لكي تقيم ناديًا بحجم مانشستر سيتي؟، أنت بياع كلام فقط لا أكثر ولا أقل للمستمع والمشاهد، المباراة لا تفرق معي ولم أعط أي أهمية لها".

وأضاف: "المباراة كانت على الدرع خيرية، وأزعجتنا يا عصام الشوالي بشخصنتك للأمور مع مانشستر سيتي، وليست هذه المباراة فقط، بل أتابعه ودائمًا ما يقوم بالتقليل من السيتي".

المثير أن الحملة لا تزال مستمرة على موقع "تويتر"، رغم أن المباراة انتهت مساء السبت الماضي.