بسبب صورته في الكفن..الحقيقة في خبر وفاة أميتاب باتشان الذي تثير الذعر بالهند وجميع محبية.!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ؛ خبر وفاة الممثل الهندي الشهير اميتاب باتشان.



ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ل اميتاب باتشان هو داخل الكفن كما ظهر في صورة اخرى ابنه وهو منفزع ومتواجد وسط الحشود لتوديعه.ونفى المكتب الإعلامي للنجم اميتاب باتشان خبر وفاته مؤكدين انه يتمتع بصحة جيدة .

حقيقة وفاة اميتاب باتشان ومعلومات عنه:

اميتاب باتشان هو ممثل أفلام ومغني ومنتج أفلام، ومقدم برامج يحمل الجنسية الهندية، حظي بقاعدة جماهيرية واسعة منذ بداية السبعينات من القرن المنصرم، فأصبح واحداً من أهم الفنانين المؤثرين في السينما الهندية، ولد باتشان في مدينة الله أباد في الهند، في 11 من شهر أكتوبر عام 1942 ميلادي، فباتشان هو الابن الأكبر لعائلة فنية فوالده يعمل شاعراً، ووالدته تعمل في المسرح، فتلقى دراسته الجامعية في جامعة دلهي في كلية العلوم، فبدأ مسيرته الفنية عام 1969 كرواي في فيلم BHUVAN SHOME، كما وقدم أول أدواره في ذات العام، ليصبح فيما بعد نجم عالمي ولديه ملايين المحبين من كافة أنحاء العالم.

أعمال اميتاب باتشان: ظهر أميتاب باتشان في أكثر من 180 فيلم في حياته المهنية، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ليعتبر أحد أعظم الممثلين الأكثر تأثيرًا في تاريخ السينما الهندية، ولهذا أطلق عليه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو "رجل صناعة السينما الوحيد".

جوائز اميتاب باتشان: وفاز الممثل الهندي اميتاب باتشان ، بالعديد من الجوائز الكبرى في حياته المهنية، من ضمنها ثلاثة من جوائز الفيلم الوطني لأفضل ممثل (بالمشاركة مع كمال حسن ومامووتي) و14 جائزة فيلم فير والعديد من الجوائز الأخرى في المهرجانات السينمائية الدولية.وبعد اميتاب باتشان وهو أكثر ممثل ترشح لجوائز فيلم فير في الفئات الرئيسية حيث يمتلك 39 ترشيحاً.



بالإضافة للتمثيل، عمل باتشان كمغني ومنتج أفلام ومقدم برامج تلفزيونية، ولديه أيضاً تجربة في السياسة في سنوات الثمانينات.



وقامت الحكومة الهندية بتكريمه بجائزة بادما شري في عام 1984 وبجائزة بادما بهوشان في عام 2001 وبجائزة بادما فيبهوشان في عام 2015 لإسهاماته في مجال الفن.