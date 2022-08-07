هذه الفنانة المصرية الشهيرة خطفت بجمالها قلب أمير سعودي فتزوجها على الفور.. والمفاجأة في المهر الذي دفعه لها .!!

تزوجت الفنانة المصرية شمس البارودي، في بداية حياتها الفنية، من الأمير السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1969، في حفل زفاف أسطوري، ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدوام حيث انفصلا بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج.

وفي صورة نادرة تظهر البارودي وهي لابسه فستان الفرح مع زوجها الأمير خالد.



وقد حصلت البارودي على لقب أميرة بعد زواجها منه، وكان معروفا عن الأمير خالد كثرة زيجاته من الوسط الفني، والتي كان من بينها زواجه من الفنانة سهير رمزي، الذي كان يخشى من إعلانه وظل لمدة عام واحد فقط، كما تزوج من الشحرورة صباح لفترة قصيرة، ومن الأميرات تزوج الأميرة مها بنت محسن الشريف، والأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

يذكر أن الفنانة المصرية تزوجت من الفنان حسن يوسف، بعد انفصاله عن الفنانة لبلبة، عام1972، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر.