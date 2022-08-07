بعد أن ظلت صامتة كل هذه الفترة.. النجمة المصرية ياسمين صبري تنفجر غضباً وتوجه رسالة قاسية لأبو هشيمة: لاتصلح إلا تلميذاً لي.. تفاصيل مثيرة

عبرت الفنانة ياسمين صبري غضبها بعد أن شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الكلمات فسرها الجمهور مباشرة بأنها موجهة لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أن ظلت صامته كل هذه الفترة.

وفي الحقيقة تلك الكلمات هي مقطعا مجتزءا من كتاب "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية إليف شافاق ولم تذكر الفنانة أسم أي شخص في كلماتها، وجاء نص الاقتباس: "أتدري؟ إنك لا تصلح لأن تكون تلميذا لي، فأنت تخاف. خوفا شديدا، وتهتم كثيرا بما يعتقده الآخرون."؟

أيضا: " لكن، أتعرف لماذا؟ لأنك ترغب في الحصول على استحسان الآخرين، فإنك لن تنجو من نقدهم على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله…. أدركت أن فرصتي في مرافقته بدأت تتلاشى.

، فاندفعت إلى الدفاع عن نفسي: من أين لي أن أعرف أنك لن تطرح ذلك السؤال عن الهدف؟ فالخمر محرمة تحريماً تاماً في الإسلام. ظننتك تختبرني. قال شمس: لكن هذا يعني تضليل الرب. فالحكم على ورع الآخرين وقيامه ليسا من مسؤوليتنا".

وعلى جانب آخر، شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر الانستجرام.

وتستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.