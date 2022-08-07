هذه الطفلة المبتسمة أصبحت من أجمل فنانات جيلها.. تزوجت فنان شهير وشقيقتها دخلت عالم التمثيل من اوسع الابواب.. خمن من هي؟؟

نشرت حسابات فنية مهتمة بأخبار نجوم الفن على السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة كُتب عليها أنها صارت فنانة مشهورة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في التعليقات حول هوية تلك الفنانة.

وتعود الصورة المتداولة للفنانة إيمي سمير غانم التي تعدّ من عائلة فنية، حيث إن والديها هما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز وشقيقتها الممثلة دنيا، وزوجها الفنان حسن الرداد.

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس عام 1987، درست إدارة أعمال في مودرن أكاديمي، أحبت التمثيل وكان أول مشاركتها الفنية مسلسل «عائلة أستاذ أمين» مع والدها ووالدتها الراحلين وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم