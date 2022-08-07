رغم إنجابها منه.. جورجينا تكشف دون خجل سبب عدم زواجها من كرستيانو .. ماقالتة صدم الجميع!

كشفت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سبب تأخر زواجهما حتى الآن وذلك رغم إنجابها طفلتين منه.

وقالت الإيطالية أنها ترتبط رفقة رونالدو بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام وهو ما تسبب في تأخر خطوة الزواج حتى الوقت الحالي.

وقالت جورجينا رودريجيز في تصريحات: «أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة».

وواصلت: «الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرًا ويحبني وانا أبداله حالة الحب والإعجاب، إنه شخص رائع وجيد جدًا».

وأكدت جورجينا انها تسعى رفقة إلى تعليم الأطفال الأربعة بشكل جيد والتركيز على حياتهم ليكونو على ما يرام دائمًا».

وكانت عدة تقارير صحفية قد قالت إن سبب تأخر جورجينا ورونالدو هو والدة اللاعب البرتغالي بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإيطالية تمتلك طموح اقتصادية.

وترى أفيرو أن صاحبة الـ27 عاما تمتلك دوافع اقتصادية ورغبة في السيطرة على أموال لاعب كرة القديم الشهير، وهو ما يجعلها ترغب في إتمام الزواج سريعًا.

وأكدت جريدة ماركا الإسبانية، أن رونالدو يرغب في إتمام خطوة الزواج سريعًا وتنظيم حفل زفاف عالمي ولكنه يواجه مشاكل كبيرة مع عائلته.

ودائمًا ما يعبر كريستيانو رونالدو عن حبه الشديد لجورجينا ورغبته في إتمام الزواج قريبًا لأنه سينعكس على حياته العملية والعائلية بشكل أفضل.