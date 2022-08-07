حقيقة زفاف بطلة طاش ماطاش ريم عبد الله بفستان من الذهب الخالص يشعل مواقع التواصل !! والجمهور مصدوم من هوية العريس!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواج الفنانة السعودية ريم عبد الله بطلة مسلسل العاصوف على نجم سعودي شهير وبمهر خيالي.

تداول رواد السوشيال ميديا في السعودية “هشتاج” تحت عنوان “زواج ريم عبد الله” على الفنان والمخرج السعودي عمر الديني فيما علق متابع ضاحاً: المهر فستان من الذهب الخالص.

يأتي ذلك بعد مشاركة عمر الديني متابعيه مقطعي فيديو عبر حسابه على "تك توك"، ظهر فيهما وهو يداعب ويتغزل بمواطنته الفنانة السعودية ريم عبدالله.

كما ظهرت ريم وهي تبادله وصلات الغزل أيضاً، ليبادرها بعدها عمر بتغزله فيها بقوله "وش ذا الزين يا ريم"، لتردّ عليه بقوله: "مخطوبة".

ومازحهها عمر بسؤالها: "مخطوبة لمين"؟ فأجابته "مرة مخطوبة مرة متزوجة اللي تبيه يا عمر"، ليختم المقطع وهو يهز راسه قائلا: "الله بس..الله ..الله".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الديني، ظهر الثنائي مجددًا، وهو يسألها: "ريم اليوم تتعلقين صح؟؟ قتردّ تقول: "اي والله وش تبي تسوي فيني يا عمري"،/ ليعود إلى مداعبتها قائلا: "اليوم تعليق في السقف، ثم يختم المقطع بغناءه "طاير من الفرحة طاير، وهما يتبادلان الضحكات العالية".

ومن جديد ظهر الثنائي في فيديو آخر قال الديني في بدايته: "يا ريم والله اشتقنالك يويمن كذا غايبة..ما عدت أقوى على فراقك". وتابع: "وش العشاء اليوم" فردّت ريم: "على ذوقك" فسارع الديني بالردّ عليها "مكابيس يا قلب العنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السعودية ريم عبد الله، مسلسل العاصوف 3، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2022 رفقة الفنان ناصر القصبي وعدد من النجوم السعوديين.