بعد اختفاءها .. شاهد ظهور مفزع وكارثي لن تصدق كيف تغير شكل وجه آمال ماهر وهذا ما حصل لها

كشفت الفنانة آمال ماهر، سبب التغيير الذي طرأ على وجهها، عقب إطلالتها أمام الجمهور مؤخرا في أحدث ظهور لها.

وقالت آمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج”مساء DMC ” مع الإعلامي رامي رضوان: “عايزة أطمن جمهوري وأقولهم إني أنا بخير، وأنا تعبانة مكنتش بتابع، لأني كنت تعبانة جدا بسبب كورونا”. وأضافت: “وشي تعبان.. وأنا لو خفيت يبقى بدعوات الناس وجمهوري، وأنا اتخضيت من كتر ما شفت حب الجمهور ده”.

يذكر أن آمال ماهر، قالت أيضا إنها مازالت تعاني من أزمتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة تليفونية أجرتها مع برنامج مساء dmc مع المذيع رامي رضوان مساء الخميس 30 يونيو.

وأضافت آمال “مش قادرة أتكلم”، وردًا على المشككين في ظهورها الأخير بفيديو انتشر قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه لطمأنة الجمهور على حالتها الصحية، قالت “أنا والله

، وبعتذر للجمهور كنت في حالة سيئة جدا، تعبانة جدا، الكوفيد تعبني بشكل فظيع، زي ما أنتم عارفين يختلف من شخص للتاني، عندي: ضيق نفس، صداع، وعضمي مفيش حاجة مكانتش مش موجودة، الحمد لله كنت فين وبقيت فين”.

وأشارت آمال إلى أنها أصيبت أكثر من مرة بكورونا، موضحة “انا وكورونا صحاب مش أول مرة، أول مرة مكانش حد عارف دي ايه ولسه من ست شهور وبعدين دلوقتي، جربت كل المتحورات، بقينا صحبة انا وهي”.