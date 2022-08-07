أتذكرون كريمة سكرتيرة أحمد حلمي في جعلتني مجرماً ... شاهد كيف أصبحت حتماً لن تعرفوها

دنيا مسعود من مواليد محافظة الإسكندرية يوم الثاني من مايو 1979، درست المسرح في جامعة مصر بالإسكندرية.

ظهرت لأول مرة على مسرح الأوبرا كمغنية عام 2001 مع فرقة شرقيات ثم أسست فرقة خاصة أسمتها (فيونكات دنيا) بمصاحبة آلة الإيقاع وآلة الكولة، وفي نفس العام اتجهت للتمثيل من خلال فيلم “خللي الدماغ صاحي” مع الفنان سامي العدل والفنان مصطفى شعبان.

“كريمة” اسم الشخصية التي جسدتها دنيا مسعود في فيلم “جعلتني مجرمًا” مع الفنان أحمد حلمي، الشخصية التي قدمتها للجمهور على أنها السكرتيرة الكوميدية غير الجذابة التي تسعى لاجتذاب البطل أحمد حلمي ولكنها تفشل، نجحت الشخصية وعرفها الجمهور بها.

ويبدو أن نجاح دنيا في “جعلتني مجرما”، لم يكن كافيًا لتقديمها أدوار أكثر فمنذ 2003 وحتى الآن لم تقدم دنيا إلا دور رضوى في فيلم “في شقة مصر الجديدة”، بالإضافة إلى أدوار صغيرة في أعمال تليفزيونية منها: “دور صغير بمسلسل أهل كايرو، مسلسل مات نام “سبوبة مصرية”، مجنون ليلى، العيادة، حنان وحنين”.

عرف الجمهور دينا كمطربة Underground Music، عن طريق مشروعها لإحياء الأغنيات الفلكلورية ولكن بموسيقى جديدة، تعتمد على آلات الإيقاع والكولة، وبالفعل أحيت العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية.

وساقية الصاوي في مصر وفي مدن فرنسية كمرسيليا وباريس، غنت خلالها أغنياتها الفلكلورية مثل: “بتناديني تاني ليه، وع اللي اتغرب، وروق الأناني، ونعناع الجنينة، وببيع ياسمين، ومش عيب عليكي”.

تروي دنيا في مشاركة كتبتها لرثاء “الفاجومي” أحمد فؤاد نجم، عن قصة تعرفها عليه، وتقول إنها أول مرة التقته كانت في “سطوح” منزله، يوم عيد ميلاد ابنته الصغرى زينب، وغنت في ذلك اليوم في حضور بعض المثقفين وظل الحضور ساهرين حتى الصباح وقتها جاءهم الفاجومي بالإفطار -بحسب قول دنيا.

وتقول دنيا إن نجم استضافها في بيته عندما كانت بلا مأوى وكان يطلق عليها “المتهمة”، وأضافت موجهة حديثها لأحمد فؤاد نجم: “يوم عيد ميلادي بعد ما عرفتك بشهر وشوية كنت بلا مأوى، يا أم زينب..عشي المتهمة دي وطلعي لها بيجامه”، قالها أحمد فؤاد نجم مخاطبًا زوجته، ويوجهها باستضافة دنيا.

رجوعًا إلى الوشم وعلى الرغم من أن العبارة تبدو صادمة للكثيرين، إلا أن الجملة جزء من قصيدة “مراثي اليمامة” للشاعر أمل دنقل التي يسرد من خلالها الشاعر وقائع حرب البسوس التي وقعت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام.

دنيا مسعود تقيم حالياً في مدينة باريس الفرنسية بعد زواجها عام 2011 وأصبحت سيدة أعمال لكنها لا تزال تقيم حفلات بين مصر وفرنسا لتطرب جمهورها بأغانيها وطريقتها المميزة في الأداء.