بعد صمت طويل .. الفنان عادل إمام يرد بقوة على نجلاء فتحي وينشر الغسيل الوسخ

قال المنتج السينمائي عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن التسريب الصوتي للفنانة نجلاء فتحي ضد الزعيم لا نصدق أن يكون صدر منها.

وقال شقيق عادل إمام في تصريحات لـ”العربية نت” إن العلاقة بين الزعيم ونجلاء فتحي طيبة وممتدة منذ عشرات السنين، وكذلك بين أسرتيهما، حيث شقا طريقهما الفني معاً .

وفي توقيت متزامن حتى وصلا إلى ما وصلا إليه من شهرة ونجومية، مؤكدا أنه لا يعلم حقيقة التسريب، ولا متى تم نشره ولا متى جرى الاتصال الذي حوى مضمونه.

وأضاف قائلا: “من المؤكد أن هناك لبسا في الموضوع وشيئا غير طبيعي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن فنانة كبيرة مثل نجلاء فتحي لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الكلام وتلك التصريحات”.

وتابع أن العائلة لم توكل محاميا لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة الكبيرة، ولا يمكن أن تنجر وراء السوشيال ميديا، مضيفا بالقول “نحن أسرة فنية واحدة ولو كان هناك اختلاف أو خلاف فيمكن حله في إطار العلاقة الأسرية والفنية والود والتفاهم”.

وأوضح أن الشائعات تحاصر الفنان الكبير وطالت صحته ومرضه، وقبل أيام راجت شائعة كبيرة بوجود حريق في منزله، وتبين لاحقا أن الحريق في مخزن للأخشاب بالقرب من منزل الزعيم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بتسريب صوتي منسوب للفنانة نجلاء فتحي وهي تتحدث عن الفنان عادل إمام بطريقة “غير لائقة”، حيث تعدت لفظيا على الزعيم وأعماله الفنية ووصفت مشواره الفني بالفاسد.

وكان تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام قد تسبب في جدل كبير وبلبلة، خاصة أن نجلاء فتحي مختفية منذ سنوات، فيما تحاصر عادل إمام شائعات المرض منذ أشهر.

وقالت نجلاء فتحي في التسجيل الصوتي الذي تداوله العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “عادل إمام اللي صنعه الجمهور لا حسني مبارك ولا أنور السادات، لذلك كان لازم يكون مع الشعب، وبعدين مشواره الفني كله فساد لمحبة الفساد”.

تابعت نجلاء فتحي أن عادل إمام كان حريصاً في أفلامه على جعل الفاسد هو المنتصر في النهاية، لافتة إلى رسالة فيلم السفارة في العمارة والتي انتهت بانتصار الكيان الصهيوني على المقاومة “في نهاية فيلم السفارة في العمارة بيقول رسالة إن علاقتنا بالكيان الصهيوني هي اللي هتكون أفيد”.

وأكدت نجلاء فتحي أنها كفنانة تعلم جيدا مبدأ “اللف والدوران” الذي اتبعه عادل إمام قائلة: “لا أنا كفنانة عارفة… مبدأ اللف والدوران ده”.

كما كشفت نجلاء فتحي أن عادل إمام عرض عليها في فترة الثمانينيات أن تشاركه بطولة إحدى المسرحيات التي قام بعرضها في أسيوط، وكان وقتها يحارب الجماعات الإسلامية ولكنها اعتذرت بسبب سن ابنتها الصغير.

وقالت نجلاء فتحي: “مرة زمان جه عادل إمام قال لي بنعمل مسرحية عشان هما مانعين عرض المسرحيات في الصعيد، وكان وقتها بيحارب الجماعات الإسلامية وما زال، قولت له والله يا عادل أنا بنتي عندها سنتين ومحتاجة لي بس”.

أكدت نجلاء فتحي أن موقف عادل إمام من ثورة 25 يناير كان موقفا تعيسا بحسب تصريحها، لافتة إلى أنه لم يقف إلى جانب الشعب الذي صنعه، وفضل الوقوف إلى جانب السلطة الحاكمة.

وأوضحت نجلاء فتحي أن عادل إمام كان ينصف الفاسد في أفلامه على حساب الشريف، ويظهر الفاسد في النهاية كشخص رابح يحكم البلد “يطلع لك الفاسد بقى معاه مليون جنيه وهو اللي بيحكم البلد”.