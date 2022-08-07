بحواجبها المرعبة .. شاهد فرح الهادي كيف تشوهت بسبب عملية تجميل خاطئة

تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي، للتنمر بسبب حواجبها أثناء بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وقالت فرح الهادي، إن هناك بنات لا يحتاجون لرسم الجواحب، وهذه معاناة اللي ما عندهم حواجب، وليه يتطلعون فيا أيش تبغون، ماراح تستفيدون شيء، اقفلوا السناب”.

وردت الفنانة الكويتية، على كل منتقدي حاجبيها بأنها تفعل ذلك للنساء اللاتي لا يمتلكن حواجب.

في وقت سابق، خرجت فرح الهادي تحدثت عن رسمها وشم “تاتو” لحاجبيها، وقالت إنها تعلم أن الرسم لم يكن جيداً، وصرحت بأنها سوف تعيد رسمه مرة أخرى بطريقة تجميلة، مؤكدة أنها سوف تصحيحه بعد فترة.

كما واجهت الهادي انتقادات مختلفة بشكل أنفها واتهامها بالخضوع لعملية جراحية لتغييره، فردت من صفحتها ونفت خضوعها لعمليات تجميل، وأشارت إلى أنها أجرت جراحة تجميلية بحقن أنفها بالفيلر بهدف ملئ الفراغات التي كانت موجودة فيه. وصرحت بأنها لن تتردد في الحديث عن عملية تجميلية سوف تخضع لها.

وكشفت فرح الهادي تفاصيل مرضها، وقالت إنها كانت تظن أنه مصابة بالحساسية الجلدية لكنها اكتشفت إصابتها بمرض نادر يُصيب فقط 3% من الناس فقط حول العالم.

وأعلنت أنها مصابة بمرض الصدفية، وقالت فرح الهادي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على :سناب شات” إن الأطباء اكتشفوا إصابتها بهذا المرض عقب أخذ عينة، وأشارت إلى أن حالتها هي الحالة الثانية التي تمر على طبيبتها المعالجة.

وتعاني فرح الهادي من مرض مناعي وليس مرضا وراثيا، وأكدت أن مرضها ليس مُعديًا وأوضحت أن مناعتها تحارب جلدها، الذي ينمو بطريقة غير اعتيادية بسبب الغدد الدهنية.

وأشارت فرح الهادي إلى أنها تتلقى العلاج لمدة شهر كامل، وأشارت إلى أنها رفضها بعض العلاجات الأخرى مثل “تقليل المناعة” أو “الإشعاع الضوئي”، وطمئنت جمهورها بشأن عمل الدواء على تخفيف إنتاج الجلد وتقليل نشاط الغدد الدهنية.