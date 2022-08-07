رقم فلكي خيالي.. لن تصدق كم بلغت إيرادات فيلم كيرة والجن خلال 24 ساعة فقط !

حافظ فيلم “كيرة والجن” على تصدره لشباك التذاكر في رابع يوم من طرحه في دور السينما، متفوقا على 3 أفلام آخرين، لتصل إجمالي إيرادات يوم الاثنين الرابع من يوليو الجاري إلى 2,602,517 جنيه.

وفي السطور التالية نرصد لك إيرادات أفلام يوم الاثنين الرابع من يوليو.

جاء فيلم “كيرة والجن” في المركز الأول بإيرادات بلغت 2,454,021 جنيه.

ويعتبر فيلم “كيرة والجن” من أضخم الأفلام التي تكلفت إنتاجياً في تاريخ السينما المصرية حيث تكلف نحو 104 ملايين جنيه، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

العمل يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة مارس 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال والحرية.

فيلم واحد تاني

جاء فيلم “واحد تاني” في المركز الثاني بإيرادات بلغت 98,301 جنيه.

تدور أحداث فيلم “واحد تاني” في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، يشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.