نرمين الفقي تجيب بكل جراة وبدون خجل: كنت أتمنى أن تكون شائعة زواجي من هذا الفنان حقيقة..لن تصدق من هو ؟؟

رغم غيابها لسنوات إلا أن نرمين عادت وبقوة لجمهورها لتبهره برشاقتها وجمالها، التي اشتهرت خلال فترة التسعينيات وكانت فتاة أحلام الشباب.

ولا زالت أيضا قالت نرمين في تصريحات خاصة: “لم أنزعج أبداً من تلك الشائعة، بل كنت أتمنى أن تكون حقيقة”.

وتابعت نرمين في تصريحاتها: “فاروق الفيشاوي نجم كبير، وكان هيبقالي الشرف لو كان الخبر مظبو

ط”.

وحلّت الفنّانة المصرية نيرمين الفقي ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية في وقت سابق وتطرّقت بشكل مباشر لعلاقتها مع الفنّان الكبير فاروق الفيشاوي، وهل تجمعهما علاقة عاطفية، وخاصة بعد انتشار بعض الصور التي ظهرا فيها بشكل متقارب للغاية.

فأجابت نيرمين الفقي بشكل مباشر: "فاروق الفيشاوي هو أستاذي وأوّل من تبنّاني في مسيرتي الفنّية، ولا تجمعني به أيّ علاقة عاطفية، ولو في حاجة أكيد هانقولها".

كما أشارت إلى أنّ غيابها عن التمثيل حالياً يعود إلى عدّة أسباب، منها عدم وجود أدوار مناسبة تعرض عليها.

وتابعت: "مش عاوزة أقبل أيّ حاجة لمجرد التواجد؛ لأنّي مابحبش كده، وعمري ما قبلت أيّ حاجة".