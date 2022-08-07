وأخيراً.. راغب علامة يخرج عن صمته ويرد على انتقادات ملابس ابنة النسائية وما قاله عرضه للاحراج مرة أخرى .!!

وبعد طول انتظار قام الفنان راغب علامة بالرد على منتقديه ممن طالبوا بإلغاء حفلاته في لبنان بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا، وعلق أيضا على منتقدي ملابس ابنة.



وقال راغب علامة في لقاء مع et بالعربي: لا أجاوب على مجهولين، في مواقع التواصل الاجتماعي أمام كل واحد حقيقي هناك 10 مزيفين بحسابات وصور مزيفة، رأيت واحدة كانت تشتمني وتضع صورة ابنة أخي، أيوجد شيء أكثر من ذلك.

وعن انتقادات تصريحاته حول لبنان: ألوم من لم يسمع كلامي وحكى عني، ينقلون عن صفحات وحسابات مزيفة حرفت كلامي، تلقيت اتصالات من أشخاص يؤكدون أنني أتحدث مثلهم.



وتطرق للحديث عن ابنه لؤي والهجوم الذي تعرض له بسبب إطلالالته قائلا: هم ناس مزيفين يجلسون خلف الشاشات، لا نرد عليهم بل ردنا يكون عن طريق نجاحنا وأعمالنا.



وبعد حديث الفنان عن ابنة وصف المتابعون تعليقه أنه في غير محله وانه عرضه للاحراج مرة أخرى، فيما ذكرت مواقع إعلامية أن الجماهير كانوا ينتظرون اعتذار من الفنان على ملابس ابنة النسائية والجريئة على حد وصفهم،

ولكن جاء العكس واكتفى بمهاجمة من انتقدوا نجلة لؤي واثار ا الجدل مرة أخرى وتعرض للاحراج كما وصف وكان قد طرح الفنان راغب علامة أحدث أغنياته "استمارة 6" مؤخرا ولاقت نجاحاً كبيرا عند الجمهور.