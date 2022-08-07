أسرار صادمة من حياة الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي.. طلقها 16 مرة واعتدى عليها بالضرب المبرح ويسبب لوح السفرة تورم خدها .. تفاصيل صادمة تكشف لأول مرة

احتفل الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي، في 18 نوفمبر الماضي، بعيد ميلادهـــما، فحلمي من مواليد 1969 ومنى من مواليد 1976.

ويعتبر الفنانان من أهم النجوم المتواجدين على الساحة حاليًا؛ إذ تحــظى أعمالهما باهــتمام كبير من الجمهور، فضلًا على أن علاقتهما الزوجية من أكثر العلاقات نجاحًا في الوسط الفني.

وفي لقاء نادر للثنائي، منذ 7 أعوام تقريبًا، تحدثا خلاله عن أغـرب الشـائعات التي واجهــتمها طيلة فترة ارتباطهما، مؤكدين أن أكثر شـــائعة طاردتهما هي الطلاق حتى وصلت إلى 16 مـــرة.

وقالت منى زكي: “إحنا بنتطـلق 16 مرة في السنة، وأضاف حلمي أن الأمــــــر وصل إلى أنه في إحدى المـــــــرات، خرجت شـائعة أنه اعتــدى عليها بالضـرب ومن المفــارقات العجيبة أن مروج الشـائعة أطـلقها بوصف تفصيلي لمنزلهما من وحي خيـاله، مؤكدًا أنه صــدم وجهها ببــوز خشب السفرة.

وفي هذا التوقيت كانت منى زكي خالعـة ضـرسها، مما تسبب في تـورم خديها، ولهذا السبب قررت عـدم الخروج من المنزل حتى لا يصدق أحد تلك الشـائعة”.

يذكر أن فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي حقق ارقام قياسية منذ طرحه في عيد الفطر الماضي، ولايزال يتصدر شباك التذاكر حتى الان برغم وجود أفلام منافسه.