بعد أن أخفته لسنوات.. زينة تفاجئ الجميع وتنشر صورة لابنها في أول ظهور له.. نسخة مصغرة من والده أحمد عز

ظل نجل الفنانة زينة من طليقها أحمد عز مجهول الهوية ولا يعلم أحد كيف شكله حيث امتنعت زينة عن نشر أي صور له.

ويدو أنها امتنعت عن ذلك خوفاً عليها من الحسد أو العين كما تفعل معظم النجمات، لكنها قبل أشهر كسرت العزلة المفروضة على نجلها وقامت الفنانة بنشر صورة لأبنها لأول مرة، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instgram.

ظهر ابنها في الصورة المنشورة، وهو يرتدي تيشرت نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح.

وتسببت الصورة المنشورة في جدل كبير بين رواد التواصل حيث طالبها الجميع بكشف وجهه من أجل مقارنة الشبه مع أحمد عز الذي تدعي زينة أنه والده.

وعلقت زينة على الصور، وكتبت: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

يذكر أن زينة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب” من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.