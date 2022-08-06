عروسة إماراتية تعلنها بكل جرأة و بدون ذرة خجل .. لن يشبع رغبتي ألا رجـل مـن أبنـاء هـذة الدولة.!! (تفاصيل صادمة)

كشف خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف،المتحول جسديا ، انها ترغب برجل من ابناء السعودية ، وخاصة البدو ليشبع رغبتها .



واضافت " ابناء البادية في السعودية لديهم فحولة لا يمتلكها أحد ، اما بقية السعوديين فلا يمتلكون تلك الفحولة ، وفقط اهل البادية من يقدرون على اشباع رغبات النساء. جاء ذلك خلال احتفل خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف، بحفل زفافه، حيث نشر مقطع فيديو، ظهر فيه مرتدياً فستان زفاف باستخدام أحد التطبيقات، وعلق على الفيديو بكلمات عرضته لانتقادات واسعة.

ونشر بدر خلف مقطع فيديو باستخدام أحد التطيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه، ليظهر خبير التجميل الإماراتي مرتدياً فستان أبيض في دور العروس، معلقاً على الفيديو بتغريدة كتب فيها: "تم وبحمدالله عقد قراني مع بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين".

فيديو بدر خلف عرضه لانتقادات حادة، حيث استفز خبير التجميل متابعيه بكلماته وإطلالته، ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب أصحابها: "ليه العروس مو شايله شنبها"، "هو عاهه ع المجتمع والمسلمين اتمنى من الله مااتمنى في صدري"، "سود الله وجهك وين تروح عن غضب رب العالمين"، "يعني احنا خلقه طفشانين من حياتنا تجي تطفشنا زياده ليه !؟، "اللهم لاشماته والحمدلله الذي عفانا مما ابتلاه به".