أجمل من أمبر هيرد بمليون مرة.. شاهد ابنة النجم جوني ديب تخطف الأنظار في ظهور نادر.. والجمهور مذهول من جمالها

شاركت ليلي روز ديب ابنة جوني ديب أول بوست لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كسب والدها محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

ليلي وفي ستوري حسابها على انستقرام أعادت مشاركة صورة مع تروي سيفيان troye sivan خلال تصوير The Idol مع رمز تعبيري على شكل قلب أرجواني.

وتعتبر علاقة ليلي بوالدها غير واضحة عبر الاعلام وهناك من يقول أن علاقة سيئة تجمع الابنة بوالدها، لاسيما وأن جوني بعيد عن الاهتمام بها بفعل محاكمة التشهير الذي شغلته مؤخراً مع زوجته السابقة آمبر هيرد والتي الت الحكم فيها لوالدها.

ليلي روز تعمل عارضة أزياء مع أشهر الماركات العالمية أبرزها شانيل والذي سبق وصورت لها ليلي مجموعة اعلانات، شاركت اغلبيتها عبر حسابها على انستقرام الذي يتابعها عليه اكثر من 5 ملايين شخص.

وتتميز ليلي بجمالها الذي أخذته عن والدتها الفرنسية وأيضا جمعت بشكلها بعض الشبه بوالدها جوني، ولكن المتابعون كان لهم رأي آخر حيث وصفوها بأنها أجمل من آمبر هيرد زوجة والدها السابقة.