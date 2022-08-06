النجم التركي الشهير أرطغرل يفاجئ أبو تريكة بتصريح غير متوقع.. لن تصدقوا ماذا قال عن النجم المصري وفاجأ الكل .!!

أبدى النجم التركي إنجين ألتان مساندة قوية للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة بعد تعرضه لهجوم من طرف بعض وسائل الإعلام بسبب انتقاد لبعض الحملات التي تدعم المثليين في الدوري الإنجليزي.

ودعا النجم التركي والذي اشتهر بتجسيده شخصية أرطغرل، العالم الإسلامي لمساندة ودعم أبو تريكة. وقال انجين ألتان “أؤيد تعليقات اللاعب المصري محمد أبو تريكة ضد المثليين، فهذا محرم في ديننا ويجب أن يقف العالم الإسلامي خلف هذا النجم حتى يرى العالم قوتنا الحقيقية”.

وكان اللاعب المصري محمد أبو تريكة عبر خلال الاستديو التحليلي لقنوات الرياضة الشهير "بي إن سبورت" عن استيائه الكبير من ارتداء لاعبين كرة القدم في الدوري الانجليزي لشارات علم "المثلية".



وطالب أبو تريكة اللاعبين المسلمين برفض هذا الشيء كما طالب المسؤولين في شبكة القنوات برفض هذه الظاهرة من خلال إذاعة مباريات الفرق التي تدعم المثلية دون استوديو تحليلي.



وتسببت هذه التصريحات بغضب كبير لدى الغرب والمجموعات الداعمة للمثلية مطالبين باستقالته من عمله وتقديم اعتذار لهم.