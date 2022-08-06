لن تصدق ان هذا الطفل هو ابن شقيقة المطربة أنغام.. ممثل مصري شهير وبطل مسلسل الإختيار

لفت ياسين أمير الأنظار إليه بموهبته رغم صغر سنه حيث لم يتجاوز التاسعة من عمره.

”ياسين” هو ابن الفنانة “غنوة” الأخت غير الشقيقة للفنانة “أنغام” والتي توفيت في نهاية العام 2018.

شارك بدور الطفل “يوسف” في “مسلسل زي الشمس” في موسم دراما رمضان عام 2019، مع النجمة دينا الشربيني وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

وشارك ياسين أمير في سباق دراما شهر رمضان 2020 من خلال مسلسل "الاختيار 1".‏

مسلسل "الاختيار 1" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، محمود حافظ، إسلام حافظ ‏دينا ‏فؤاد، مها نصار إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي - تامر مرسي وإخراج بيتر ميمي‎.‎