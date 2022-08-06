حرّفت أيات الله !! طليقة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع بوجهها المحترق!!

كشفت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عن تعرض وجهها للاحتراق من خلال صور نشرتها عبر خاصية القصص بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت على الصور قائلة: "ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر"، مما أثار العديد من التعليقات التي كشفت عن تعرضها لحروق بالغة في الوجه.وعادت ندى الكامل لتوضح ما حدث لوجهها قائلة: "هو في ايه جاللي حساسية شديدة شويه تقوموا تحرقوني".

أزمة ندى الكامل لم تقف إلى حد وجهها قط ولكنها واجهت اتهاما بتحريف القرآن بسبب قولها "ومن شر ناظر إذا نظر"، بدلًا من قوله تعالى "ومن شر حاسد إذا حسد".

انفصال ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي

وأعلنت ندى الكامل انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، من خلال إعلان قامت بنشره قالت فيه: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا".

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسًا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة..

ولكن.. وإحقاقًا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائمًا يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويًا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يومًا أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري

ولست تعيسًا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضًا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقًا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائمًا يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويًا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يومًا أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها"

.وأردفت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".