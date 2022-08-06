أصبح هكيل عظمي.. هذا الطفل بجانب العندليب عبد الحليم أصبح فنان شهير والصدمة في حاله اليوم!! لن تصدق من يكون!

بالرغم من تميزهم في مرحلة الطفولة وقدرتهم علي خطف الأنظار في الأعمال الفنية التي شاركوا فيها، إلا أن عدد كبير من الأطفال الموهوبين يختفوا عن الأنظار وتنطفئ نجوميتهم بشكل مفاجئ أو تجبرهم الظروف على تغيير مجالهم.

وتختلف الأسباب ولكن يكون الإحباط والتجاهل سيد الموقف في غالبية الأحوال.واليوم قصتنا عن أحد الأطفال ظهر في اثنين من أروع أفلام الراحل عبد الحليم حافظ وهما "البنات والصيف" و"حكاية حب".

ظهر معه الممثل الطفل أحمد يحيى في أدوار لفتت نظر الجمهور الذي رأى فيه موهبة تمثيلية كبيرة قد تتطور مع الأيام ليصبح ممثل معروف.

ولكن بعد أن كبر، اختار أحمد يحيى مجال آخر في الفن وهو مجال الإخراج ليترك التمثيل ويقف خلف الكاميرا في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات المعروفة للجمهور.وبعد اختياره للإخراج

، عمل المخرج أحمد يحيى مع كبار نجوم السينما المصرية ليجمع في رصيده أكثر من 53 عمل بعضهم دخل في قائمة أفضل أفلام السينما المصرية ومنهم فيلم "يا عزيزي كلنا لصوص"، فيلم "الصبر في الملاحات"، فيلم "كراكون في الشارع" وغيرهم الكثير.