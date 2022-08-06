تحولت الى هيكل عظمي.. صارت جلد على عظم.. ظهور مفزع للنجمة بلقيس فتحي .. والجمهور مصدوم ويتمنى اللطف بحالها .!! (شاهد صورة صادمة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة بلقيس أحمد فتحي بإطلالة غريبة أثارت حيرة جمهورها وفي الصورة المتداولة بدت بلقيس فاقدة للوزن كثيراً ولرونقها المعتاد وفقاً لشهادات الجمهور.

وتُظهر الصورة الفنانة بوجه فاقدةً للكثير من الدهون ما أثار استغراب وتساؤل الجمهور عن سبب ذلك. كما بدت الفنانة غريبة المظهر في الصورة المتداولة حيث ظهرت الهالات السود تحت عينيها وشعرها الطويل غير المرتب ما أثار حيرة جمهورها الذي تمنى لها دوام الصحة والعافية.