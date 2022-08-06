محمد فؤاد يفجر ضجة كبيرة ويطرد حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي لهذا السبب.. ما فعله الاخير لا يصدق؟!

فجر الفنان محمد فؤاد ضجة خلال حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي، والذي شهد موقفا مؤسفا من قبل مغنى المهرجانات حمو بيكا الذي طرد من قبل الفنان محمد فؤاد في الحفلة.

حيث تعود أسباب الأزمة التي افتعلها حمو بيكا إلى خلاف بسيط بينه وبين مجموعة من الشباب تطورت إلى اشتباك بالإيدي أدت إلى إصابة شخص وفزع باقي جمهور الحفل.

وتسببت هذه المشاجرة في توقف غناء فؤاد على المسرح الأمر الذي جعل فؤاد يطرد حمو بيكا قائلا: “اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره”.

واضطر البودي جاردات لاصطحاب حمو بيكا خارج الحفل، هو ومجموعة من أصدقائه إلى أن عاد مرة أخرى قبل انتهاء الحفل ليجلس في مكان بعيد عن مكان المشاجرة.