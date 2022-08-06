على الرغم من تحقيقه نجومية كبيرة اختتم حياته مؤذنا في مسجد.. لن تتخيل هوية هذا الفنان الذي تنبأ بوفاته !!

حقق هذا الفنان نجومية كبيرة في حياته لكنه انشغل في سنوات عمره الأخيرة وقل عمله بالفن، و تفرغ لإدارة المسجد الموجود في الحي الذي يسكن فيه.

مظهر أبو النجا عمل مؤذن للمسجد في الصلوات الخمس بشكل يومي لمدة تزيد عن عشرة سنوات، وهي سنوات عمره الأخيرة.

وكشفت السيدة نجاة أبو النجا، شقيقة مظهر أبو النجا، أن شقيقها تنبأ بوفاته قبلها بشهور وقبل دخوله وعكته الصحية التي رحل متأثرًا بها.

وأضافت: "أن شقيقها اتصل بها قبل وفاته، وأوصى بأن تكون مراسم دفنه متواضعة دون وجود أي مظاهر للافتخار والتكلف، كما طالب بدفنه في مدافن العائلة، بجوار والدته ووالده".

وتابعت: "إن شقيقها قال لها إنه سيكون أول الراحلين من العائلة بعد وفاة والدته منذ 5 شهور، وأمر بتجهـيز مقبرته على نفقته الشخصية، قبل وفاته بأيام، على أن يتم وضع جثمـــانه في نعش المسجد الكبير بقرية “أبو فودة”،

ولا يتم تشييعه في صنـــدوق الإسعاف التابع لوزارة الصحة، وأن يُنــقل ويُدفن وفقا لتقالـــيد القرية وتعاليم الشريعة الإسلامية".