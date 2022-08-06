تزوجت وزير دفاع مبارك.. شائعة دمرت حياتها وخسرت ثروتها بسبب الشعرواي!!.. ما لا تعرفه عن اشهر فنانات الثمانينات صفية العمري؟

تعد النجمة المصرية صفية العمري من أشهر الممثلات في حقبة السبعينات والثمانينات.

وأحبها الجمهور من خلال شخصيات متنوعة قدمتها بطريقة مبهرة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية ومن ضمن هذه الأعمال، “ليالي الحلمية” و”هوانم جاردن سيتي”.

وحرصت صفية العمري على إبعاد حياتها الشخصية عن أعين الصحافة، فقد تزوجت من الفنان المصري جلال عيسى وأثمرت تلك الزيجة عن ولدين وهما “وليد وأحمد”، ولكن لم يدم الزواج طويلاً حيث انتهت بالانفصال.

و تزوجت للمرة الثانية من وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة ولكن كانت تلك الزيجة عرفياً، حيث بنى لها قصر أسطوري في شارع الكورنيش بالمقطم وذلك بعد طلاقها مباشرة من الفنان جلال عيسى.

وهي الزيجة التي رفضها الرئيس الراحل مبارك فكان السبب الرئيسي وراء انفصالها عن المشير “أبو غزالة”.

وروت الفنانة صفية العمري إن شائعة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة، ووجهت لمروجي هذه الشائعة رسالة مضمونها “اتقوا ربنا في حالة مرضية.. موضحة أنها أصيبت بمرض العصب السابع، أثناء تصوير فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”.

وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه، ومثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.

وأردفت صفية العمري أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن شائعة تشوه وجهها انتشرت، وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.

وكشفت “صفية” أنها تعرضت لعملية نصب، حيث ذكرت في احدى البرامج الحوارية أنها تعرضت لواقعة نصب كادت أن تقضي على ثروتها بالكامل عندما جاء شخص ادعى أنه من طرف الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي ونصب عليها وأخذ من ثروتها مبلغ كبير جداً.