«أعجوبة القرن العشرين»!! اتتذكرون طفلة «قلبي على ولدي» مع زكي رستم.. لن تصدقوا كيف أصبحت الأن بعد مرور كل هذه السنوات؟..صورة صادمة

هي أشهر طفلة غنت لرمضان أغنيتها الشهيرة " وحوي يا وحوي " و"اصحي يا نايم" التي غنتهما في فيلم "قلبي علي ولدي" وهي في سن الخامسة أمام أشهر عمالقة الشاشة المصرية أمثال زكي رستم، كمال الشناوي، وأمينة رزق.

هيام يونس هي مغنية وممثلة سينمائية لبنانية من أشهر أغانيها «تعلق قلبي» و«رمت الفؤاد مليحة عذراء» وشكلت مع عبده موسى ثنائياً ناجحاً، وهي الأخت الصغرى للفنانة الاستعراضية نزهة يونس، وهي عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

قدمت أيضًا فيلم آخر بعنوان "إلى أين" كتبه المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي وقام بإخراجه جورج نصر وشارك في بطولته أيضًا شقيقتها نزهة يونس.

والفنانة هيام يونس ولدت بضيعة «تنورين» في شمال لبنان وظهر نبوغها الفني وهي لا تزال طفلة في الرابعة من عمرها عندما غنت لأول مرة للراحلة أم كلثوم "غني لي شوى شوى" وفي سن السابعة مثلت في الفيلم اللبناني «إلى أين»، الذي وضع لبنان على الخارطة السينمائية في العالم، وحاز على جوائز في مهرجان «كان» السينمائي.

لقبت هيام بـ«أعجوبة القرن العشرين»، لما أظهرته من صوت جميل وحضور أمام الكاميرا، كما تعلمت هيام في مصر أصول الموسيقى والمقامات العربية والعزف على آلة العود على يد الموسيقار سليم الحلو وهي في السابعة من عمرها كما حصدت العديد من الألقاب ومنها «نجمة الشرق».