هل رفض علاء مرسي الصلاة لله طوال حياته ؟! تصريحات جريئة فضحت كلّ شيء وصدم الجمهور!!

ردّاً على شائعات رفضه الصلاة لله طوال حياته خرج الفنان المصري علاء مرسي بتصريحات جريئة.

وقال الفنان المصري إنه دائم التفكير في الله ويفكر كيف سيقابل الله بعد وفاته وكيف ستكون نهايته. وأكّد علاء مرسي في تصريحاته الجريئة أن الدين هو الأخلاق وليس مجرد شعائر مثل الصلاة والصوم وهو ما لاقى اعتراضاً من البعض.

هذا ويعيش علاء مرسي حالة من النشاط على المستوى الفني، إذ شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا. وكان آخرها فيلم زومبي مع الفنان علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، وهاجر أحمد ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.