مالحقيقة خطيب الفنانة ياسمين صبري يغيض أبو هشيمة ويقدم لها هدية بربع مليون دولار.. لحظة استلام الفنانة هديتها في الميناء !! (صور)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، وهي جالسة على مقعد القيادة في سيارتها الرولز رويس.



ونشرت ياسمين صبري صور أخرى للسيارة عبر خاصية "ستوري" القصص القصيرة، انصدم بعدها المتابعون.وبعد تداول الصور قالت بعض المواقع الاعلامية أن السيارة تعتبر هدية من خطيب الفنانة الجديد وانه يريد اغاضة أبو هشيمة والذي لم يتم الفصح عن اسمه بعد،

يأتي هذا بعد أن نشرت ياسمين صبري صورة بدبلة على يدها تكشف حقيقة خطوبتها، وتظل كل هذه تداولات إعلامية ولم تصرح الفنانة بأي شيء.



جدير بالذكر أنه خلال عام واحد ظهرت ياسمين صبري بعدد كبير من السيارات حيث شاركت الصور الخاصة بسيارتها مع جمهورها.ولا تعد هذه السيارة الوحيدة التي ظهرت بجوارها ياسمين صبري، إذ يعتقد أنها تمتلك عدداً من السيارات الفارهة منها السيارة الأشهر والأفخم رولز رويس، وسيارة رينج روفر،

والتي أهداها لها طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أثناء فترة زواجهما، قبل أن يعلنا الانفصال في مايو الماضي.



وكانت قد نشرت ياسمين صبري قد نشرت صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام لسيارتها الجديدة والتي كشفت تقارير صحفية بأنها سيارة رولز رويس Dawn وهي ثاني سيارة لياسمين صبري من طراز رولز رويس كولينان، وذلك بعدما أفرجت الجمارك بالإفراج عنها برسوم قدرت بمبلغ 260 ألف دولار وبهذا قد انضمت سيارة جديدة لأسطول السيارات التي تمتلكها ياسمين صبري.