الممثل العالمي براد بيت يصدم الجمهور العربي ويقوم بتقليد الراحل سمير غانم بطريقة غريبة.. لن تصدقوا كيف بدى !!

فاجأ الممثل الأمريكي براد بيت الجمهور العربي بعد أن قام بتقليد شخصية الراحل سمير غانم "فطوطة"، أثناء احتفاله بطرح أحدث أفلامه Bullet Train.

وخلال العرض الخاص للفيلم في لوس أنجلوس ظهر براد بيت على السجادة الحمراء بإطلالة تشبه بدلة شخصية “فطوطة” التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم.

وظهر براد بيت ببدلة خضراء واسعة ارتدى أسفلها تي شيرت باللون الأزرق الفاتح.

واللافت للنظر أن الحذاء الرياضي الذي ارتداه على البدلة كان يشبه إلى حد كبير حذاء “فطوطة”.

ويدور فيلم Bullet Train حول “Ladybug” القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته “ماريا بيتل” للحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.